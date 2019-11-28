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«Колорадо» победил «Эдмонтон», Ничушкин отдал голевой пас

28 ноября 2019, 08:44
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«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голевым пасом в третьем периоде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Эдмонтон» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Хайра — 5 (Нерс), 13:17 — 0:1. Кадри — 8 (Донской, Росен), 30:50 — 1:1. Нието — 5 (Маккиннон, Донской), 43:05 — 2:1. Маккиннон — 15 (Коул, Грэйвс), 44:07 — 3:1. О`Коннор — 1 (Ничушкин), 45:37 — 4:1.

Вратари: Грубауэр — Коскинен.

Штраф: 8 — 29.

Броски: 50 (14+19+17) — 20 (13+5+2).

Наши: Задоров (18.21/1/+1), Каменев (9.49/3/0), Ничушкин (16.34/4/+1) — -.

28 ноября. Денвер. Pepsi Center.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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