«Колорадо» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»
09:38
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл по буллитам «Лос-Анджелес» со счетом 2:1.
«Эвеланш» одержал третью победу подряд.
После этого матча «Колорадо» с 79 очками занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 50 очками остался на последнем месте на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Вагнер — 5 (буллит), 4:47 — 1:0. Грэйвс — 9 (Ландескуг, Коул), 36:35 — 1:1.
Победный буллит: Донской.
Вратари: Куик — Францоуз.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 21 (7+3+6+5) — 31 (15+9+6+1).
Наши: — - Задоров (15.27/0/0), Каменев (10.30/0/0), Ничушкин (20.41/1/+1).
23 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...