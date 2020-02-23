«Колорадо» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл по буллитам «Лос-Анджелес» со счетом 2:1.

«Эвеланш» одержал третью победу подряд.

После этого матча «Колорадо» с 79 очками занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 50 очками остался на последнем месте на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Вагнер — 5 (буллит), 4:47 — 1:0. Грэйвс — 9 (Ландескуг, Коул), 36:35 — 1:1.

Победный буллит: Донской.

Вратари: Куик — Францоуз.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 21 (7+3+6+5) — 31 (15+9+6+1).

Наши: — - Задоров (15.27/0/0), Каменев (10.30/0/0), Ничушкин (20.41/1/+1).

23 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.