«Колорадо» перевел Прищепова в тренировочный лагерь фарм-клуба

Форвард «Колорадо» Никита Прищепов переведен в тренировочный лагерь фарм-клуба, сообщает пресс-служба «Эвеланш».

20-летний россиянин провел два предсезонных матча за «Колорадо», отметившись результативной передачей в игре с «Далласом» (2:3).

Прищепов был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ-2024 под общим 217-м номером.