«Колорадо» переиграл «Монреаль», Задоров и Ничушкин очков не набрали
«Монреаль» дома уступил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Это пятая подряд победа «Эвеланш».
Российские игроки «Колорадо» Никита Задоров и Валерий Ничушкин не набрали очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Колорадо» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Грэйвс — 4 (Колверт, Макар), 6:13 — 0:1. Ландескуг — 4 (Рантанен), 12:57 — 0:2. Колверт — 5 (мен., Комфер), 28:06 — 0:3. Галлахер — 12 (Дано), 37:42 — 1:3. Казинс — 3 (бол., Доми), 41:23 — 2:3.
Вратари: Примо (57:55) — Францоуз.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 40 (15+8+17) — 35 (14+14+7).
Наши: — - Задоров (22.09/1/+1), Ничушкин (15.29/3/0).
6 декабря. Монреаль. Centre Bell.
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