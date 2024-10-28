«Колорадо» — «Оттава»: видеообзор матча

«Колорадо» дома обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

«Колорадо» с 10 очками в 9 матчах занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Оттава» идет на 12-й строчке с 8 очками в 8 играх.