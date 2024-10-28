Первый гол Коваленко в НХЛ помог «Колорадо» обыграть «Оттаву»

«Колорадо» дома победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В этой игре российский нападающий «Эвеланш» Николай Коваленко забил свой первый гол в лиге. Помимо него, у хозяев забили Джош Мансон, Логан О'Коннор, Росс Колтон и Нэйтан Маккиннон.

У гостей дважды отличился Клод Жиру, по одному голу у Брэйди Ткачука и Ника Казинса.

«Колорадо» вышел на девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 10 очками в 9 матчах. «Оттава» идет на 12-й строчке «Востока» с 8 очками в 8 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Оттава» — 5:4 (1:0, 1:0, 3:4)

Голы: Коваленко — 1 (Миттельштадт, Маккиннон), 19:52 — 1:0. Мэнсон — 1 (Миттельштадт, Жирар), 39:42 — 2:0. Ткачак — 4 (Клевен, Казинс), 49:15 — 2:1. Казинс — 1 (Ткачак, Штюцле), 51:23 — 2:2. О`Коннор — 1 (Миттельштадт, Жирар), 53:29 — 3:2. Колтон — 8 (Макар), 55:01 — 4:2. Жиру — 4 (Батерсон, Шабо), 56:48 — 4:3. Маккиннон — 4 (п.в., Рантанен), 58:45 — 5:3. Жиру — 5 (Норрис, Сандерсон), 59:50 — 5:4.

Вратари: Аннунен — Форсберг (Ульмарк, 22:52, Форсберг, 23:09, Ульмарк, 24:37, Форсберг, 29:06).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (8+11+13) — 30 (6+8+16).

Наши: Коваленко (14.10/1/+1) — -.

28 октября. Денвер. Ball Arena. 18020 зрителей.