Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:47

Первый гол Коваленко в НХЛ помог «Колорадо» обыграть «Оттаву»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Николай Коваленко в матче против «Оттавы».
Фото Isaiah J. Downing-Imagn Images, USA Today Sports

«Колорадо» дома победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В этой игре российский нападающий «Эвеланш» Николай Коваленко забил свой первый гол в лиге. Помимо него, у хозяев забили Джош Мансон, Логан О'Коннор, Росс Колтон и Нэйтан Маккиннон.

У гостей дважды отличился Клод Жиру, по одному голу у Брэйди Ткачука и Ника Казинса.

«Колорадо» вышел на девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 10 очками в 9 матчах. «Оттава» идет на 12-й строчке «Востока» с 8 очками в 8 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Оттава» — 5:4 (1:0, 1:0, 3:4)

Голы: Коваленко — 1 (Миттельштадт, Маккиннон), 19:52 — 1:0. Мэнсон — 1 (Миттельштадт, Жирар), 39:42 — 2:0. Ткачак — 4 (Клевен, Казинс), 49:15 — 2:1. Казинс — 1 (Ткачак, Штюцле), 51:23 — 2:2. О`Коннор — 1 (Миттельштадт, Жирар), 53:29 — 3:2. Колтон — 8 (Макар), 55:01 — 4:2. Жиру — 4 (Батерсон, Шабо), 56:48 — 4:3. Маккиннон — 4 (п.в., Рантанен), 58:45 — 5:3. Жиру — 5 (Норрис, Сандерсон), 59:50 — 5:4.

Вратари: Аннунен — Форсберг (Ульмарк, 22:52, Форсберг, 23:09, Ульмарк, 24:37, Форсберг, 29:06).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (8+11+13) — 30 (6+8+16).

Наши: Коваленко (14.10/1/+1) — -.

28 октября. Денвер. Ball Arena. 18020 зрителей.

Николай Коваленко
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Оттава Сенаторз
Читайте также
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
Анкалаев победил Ракича на UFC 308 единогласным решением судей
«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико
Радио ЦАХАЛ сообщило о ликвидации стратегического оборонного потенциала Ирана
Пилот Ferrari Сайнс выиграл Гран-при Мексики чемпионата «Формула-1»
Диетолог рассказала о пользе принципа «гарвардской тарелки»
Популярное видео
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Детройт» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Нью-Джерси» — «Анахайм»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 6 6 14
2 Рейнджерс 8 6 2 13
3 Каролина 7 5 2 10
4 Вашингтон 7 5 2 10
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Филадельфия 9 2 7 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Баффало 9 4 5 9
4 Монреаль 9 4 5 9
5 Торонто 9 4 5 9
6 Детройт 9 4 5 9
7 Бостон 9 4 5 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Колорадо 9 5 4 10
5 Сент-Луис 9 5 4 10
6 Юта 9 4 5 9
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 6 3 13
2 Лос-Анджелес 9 5 4 12
3 Калгари 8 5 3 11
4 Ванкувер 7 4 3 10
5 Эдмонтон 9 4 5 9
6 Сиэтл 9 4 5 9
7 Анахайм 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 9 0 9 2
Результаты / календарь
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
28.10 01:00
Детройт – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
28.10 02:00
Филадельфия – Монреаль
 3 : 4
28.10 02:00
Нью-Джерси – Анахайм
 6 : 2
28.10 04:00
Колорадо – Оттава
 5 : 4
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости