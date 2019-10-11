«Колорадо» одержал волевую победу над «Бостоном»

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» — 4:2. «Лавины» уступали 0:2, но смогли отыграться и вырвать победу. На счету российского защитника хозяев Никиты Задорова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, 2 силовых приема и блокшот за 18.06 на льду. Валерий Ничушкин сыграл 11.30.

«Колорадо» одержал третью победу подряд. «Бостон» впервые уступил за четыре матча.

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Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Бостон» — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Пастрняк — 2 (Маршан, Крейчи), 7:58 — 0:1. Хара — 1 (Пастрняк, Бержерон), 15:34 — 0:2. Маккиннон — 1 (бол., Ландескуг, Макар), 19:05 — 1:2. Белльмар — 2 (Колверт), 29:43 — 2:2. Бураковски — 1, 52:54 — 3:2. Ландескуг — 2 (п.в., Рантанен, Маккиннон), 58:59 — 4:2.

Вратари: Грубауэр — Галак (58:10 — 58:59, 59:16).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (13+11+12) — 41 (15+14+12).

Наши: Задоров (18.06/2/-1), Ничушкин (11.39/0/0) — -.

11 октября. Денвер. Pepsi Center.

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