"Колорадо" одержал победу над "Чикаго"

"Колорадо" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Победная шайба на счету Свена Андригетто.

Защитник "Эвеланш" Никита Задоров отыграл 15 минут 43 секунды, нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов провел на льду 17 минут. Оба игрока набрали "+1" по итогам встречи.

Обе команды ведут борьбу за уайлд-кард Западной конференции. "Колорадо" одержал четвертую победу подряд и вышел на 8-е место, "Чикаго" потерпел третье поражение и теперь отстает от зоны плей-офф на 6 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Чикаго" - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Комфер - 16 (Немет, Керфут), 23:07 - 1:0. Тэйвз - 32 (Сикура), 25:20 - 1:1. Уилсон - 11 (бол., Керфут, Жирар), 33:57 - 2:1. Андригетто - 6 (Джонсон, Уилсон), 41:26 - 3:1. Густафссон - 16 (Кит, Саад), 52:04 - 3:2. Брассар - 13 (п.в.), 57:40 - 4:2.

Вратари: Грубауэр - Кроуфорд (57:37 - 57:40, 58:11).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 25 (7+12+6) - 31 (8+11+12).

Наши: Задоров (15.43/3/+1) - Анисимов (17.01/2/+1).

23 марта. Денвер. Pepsi Center.