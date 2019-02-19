"Колорадо" обыграл "Вегас", Варламов провел второй сухой матч в сезоне

"Колорадо" на своей площадке обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. Нападающий Эндрю Агоццино набрал в этой игре 2 (1+1) очка.

Ворота "Эвеланш" в этой игре защищал Семен Варламов. Россиянин отразил 40 бросков и провел второй сухой матч в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Вегас" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Жост - 7, 6:36 - 1:0. Агоццино - 1 (Ландескуг, Маккиннон), 25:47 - 2:0. Колверт - 9 (Нието, Агоццино), 46:53 - 3:0.

Вратари: Варламов - Суббан.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 38 (15+13+10) - 40 (11+14+15).

Наши: Задоров (19.08/2/0) - -.

19 февраля. Денвер. Pepsi Center.