«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 3:7. На счету российского нападающего «лавин» Валерия Ничушкина гол, результативная передача и 5 минут штрафа за драку при показателе полезности «-2». У Никиты Задорова «-3».

У Валентина Зыкова «-2» за 11.38 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 3:7 (1:3, 1:2, 1:2)

Голы: Белльмар — 5 (Комфер, Коул), 4:37 — 0:1. Ривз — 4 (Носек, Макнэбб), 10:23 — 1:1. Нието — 6 (мен., Комфер), 14:28 — 1:2. Кадри — 12, 17:35 — 1:3. Пачоретти — 16 (Стивенсон, Стоун), 31:57 — 2:3. Ландескуг — 8 (бол., Маккиннон, Жирар), 34:06 — 2:4. Белльмар — 6 (Ничушкин), 36:58 — 2:5. Каррье — 5 (Шмидт, Смит), 42:06 — 3:5. Рантанен — 11 (бол., Маккиннон), 43:57 — 3:6. Ничушкин — 7, 56:53 — 3:7.

Вратари: Флери — Францоуз.

Штраф: 17 — 9.

Броски: 32 (18+10+4) — 38 (12+13+13).

Наши: Зыков (11.38/1/-2) — Задоров (18.03/0/-3), Ничушкин (13.22/3/+2).

24 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.