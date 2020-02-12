«Колорадо» обыграл «Оттаву», Ничушкин забросил одну шайбу
07:42
«Колорадо» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Эвеланш» одержали пятую победу кряду.
Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Оттава» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Рантанен — 18 (Маккиннон, Грэйвс), 19:19 — 1:0. Ничушкин — 11 (бол., Бураковски, Жирар), 50:26 — 2:0. Ландескуг — 15 (п.в., Маккиннон), 58:55 — 3:0.
Вратари: Грубауэр — Хегберг (56:19 — 58:55).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 36 (9+12+15) — 34 (15+8+11).
Наши: Задоров (18.20/2/0), Каменев (8.31/2/0), Ничушкин (11.40/1/0) — Анисимов (12.18/0/0), Зайцев (21.46/3/0), Наместников (14.39/1/0).
12 февраля. Денвер. Pepsi Center.
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