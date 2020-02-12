НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Колорадо» обыграл «Оттаву», Ничушкин забросил одну шайбу

07:42
Теги:

«Колорадо» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Эвеланш» одержали пятую победу кряду.

Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Оттава» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Рантанен — 18 (Маккиннон, Грэйвс), 19:19 — 1:0. Ничушкин — 11 (бол., Бураковски, Жирар), 50:26 — 2:0. Ландескуг — 15 (п.в., Маккиннон), 58:55 — 3:0.

Вратари: Грубауэр — Хегберг (56:19 — 58:55).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 36 (9+12+15) — 34 (15+8+11).

Наши: Задоров (18.20/2/0), Каменев (8.31/2/0), Ничушкин (11.40/1/0) — Анисимов (12.18/0/0), Зайцев (21.46/3/0), Наместников (14.39/1/0).

12 февраля. Денвер. Pepsi Center.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир