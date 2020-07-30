«Колорадо» обыграл «Миннесоту», Наместников и Задоров сделали по передаче

«Миннесота» в контрольном матче уступила «Колорадо» — 2:3. В составе «дикарей» отличились Мэтт Дамба и Эрик Стаал. У «лавин» забили Йоонас Донской, Натан Маккиннон и Габриэль Ландескуг.

На счету нападающего «Колорадо» Владислава Наместникова результативная передача за 11.35 на льду. У Никиты Задорова 1 (0+1) очко, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 силовых приема за 16.02. Валерий Ничушкин сыграл 12.35.

Хоккей

НХЛ. Выставочный матч

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Голы: Донской — 1 (Наместников, Джонсон), 1:25 — 0:1. Дамба — 1 (бол., Стаал, Хант), 3:05 — 1:1. Маккиннон — 1 (Ландескуг, Задоров), 4:47 — 1:2. Стаал — 1 (Соуси, Паризе), 14:06 — 2:2. Ландескуг — 1 (бол., Макар, Рантанен), 24:31 — 2:3.

Вратари: Стэлок (Дубник, 30:30, 58:05) — Грубауэр (Францоуз, 30:30).

Штраф: 16 — 20.

Броски: 34 (16+10+8) — 29 (11+8+10).

Наши: — - Задоров (16.02/0/+1), Наместников (11.35/1/0), Ничушкин (12.35/1/0).

29 июля. Эдмонтон. Rogers Place.