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«Колорадо» обыграл «Каролину» и продлил победную серию

05:46
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«Колорадо» на выезде переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Эвеланш» одержали пятую победу кряду.

Российские игроки Андрей Свечников, Валерий Ничушкин, Никита Задоров и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Жост — 6 (Джонсон, Жирар), 6:34 — 0:1. Жост — 7 (Макар), 32:51 — 0:2. Терявяйнен — 14 (Ахо, Шей), 45:54 — 1:2. Терявяйнен — 15 (Славин, Ахо), 47:55 — 2:2. Жирар — 4 (Ландескуг, Наместников), 57:23 — 2:3.

Вратари: Форсберг (57:30) — Францоуз.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 47 (13+18+16) — 32 (12+12+8).

Наши: Свечников (19.44/5/-1) — Задоров (13.57/0/-1), Каменев (7.51/0/-1), Наместников (13.23/0/+1), Ничушкин (14.22/3/-1).

29 февраля. Роли. PNC Arena.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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