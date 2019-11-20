«Колорадо» обыграл «Калгари», Каменев забросил первую шайбу в сезоне

«Калгари» на своем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).

Российский нападающий «Эвеланш» Владислав Каменев отметился голом, а ассистировал ему соотечественник Валерий Ничушкин. Это его первая заброшенная шайба в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Колорадо» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Бураковски — 9 (Маккиннон, Макар), 3:21 — 0:1. Бураковски — 10 (Донской, Маккиннон), 18:25 — 0:2. Каменев — 1 (Комфер, Ничушкин), 33:15 — 0:3. Райан — 4 (Лучич), 37:41 — 1:3. Манджапане — 4 (Кюлингтон, Монахэн), 55:44 — 2:3.

Вратари: Риттих (58:34) — Грубауэр.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (13+11+9) — 26 (7+13+6).

Наши: — - Задоров (21.34/1/0), Каменев (9.23/2/+1), Ничушкин (16.22/2/+1).

20 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков