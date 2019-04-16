"Колорадо" обыграл "Калгари" и вышел вперед в серии

"Колорадо" выиграл у "Калгари" (6:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда лидирует в серии со счетом 2-1.

В составе победителей дубль сделал Натан Маккиннон. Также отличились Кэйл Макар, Мэттью Ньето, Микко Рантанен и Эрик Джонсон. У гостей забивали Сэм Беннетт и Ти Джей Броди. Следующий матч состоится 18 апреля.

НХЛ

Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

"Колорадо" - "Калгари" - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: Маккиннон - 2 (бол., Бэрри, Комфер), 8:26 - 1:0. Маккиннон - 3 (бол., Рантанен, Ландескуг), 13:34 - 2:0. Макар - 1 (Маккиннон, Керфут), 16:02 - 3:0. Нието - 2 (мен., Коул, Джонсон), 27:51 - 4:0. Беннетт - 1 (бол., Андерссон, Баклунд), 28:34 - 4:1. Рантанен - 1 (Уилсон), 32:58 - 5:1. Джонсон - 1 (Коул, Нието), 40:54 - 6:1. Броди - 1 (Хэнифин, Монахэн), 41:09 - 6:2.

Вратари: Грубауэр - Смит.

Штраф: 26 - 50.

Броски: 56 (21+19+16) - 29 (8+12+9).

Наши: Задоров (17.03/4/+1) - -.

16 апреля. Денвер. Pepsi Center.

Счет в серии - 2-1.

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