«Колорадо» обыграл «Чикаго», Задоров сделал голевую передачу
06:45
«Чикаго» на своем льду уступил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Коул — 2 (Ландескуг, Задоров), 8:41 — 0:1. Карпентер — 2 (Дебринкэт), 9:48 — 1:1. Маккиннон — 21 (Рантанен, Линдхольм), 27:49 — 1:2. Бураковски — 13, 30:08 — 1:3. Рантанен — 10 (п.в., Ландескуг, Коул), 57:04 — 1:4.
Вратари: Кроуфорд (56:46 — 57:04) — Францоуз.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (6+16+10) — 36 (19+10+7).
Наши: — - Задоров (20.30/2/+3), Ничушкин (12.31/0/0).
19 декабря. Чикаго. United Center.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...