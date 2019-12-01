«Колорадо» обыграл «Чикаго», Рантанен в первом матче после травмы набрал 4 очка

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго» — 7:3. По 4 очка в составе «лавин» набрали Йоонас Донской (2+2) и Микко Рантанен (1+3). Он провел первый после получения травмы. Финн пропустил порядка 40 дней.

На счету российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина 2 броска в створ за 17.48 на льду. У Владислава Каменева 2 минуты штрафа и блокшот за 13.25. У Никиты Задорова показатель полезности «+2», 2 броска, 4 силовых приема и блокшот за 21.06.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Чикаго» — 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)

Голы: Саад — 8 (мен., Смит), 1:37 — 0:1. Кадри — 9 (бол., Рантанен, Маккиннон), 7:53 — 1:1. Кадри — 10 (Нието, Жирар), 9:18 — 2:1. Маккиннон — 17 (Рантанен, Донской), 11:08 — 3:1. Донской — 10 (Грэйвс, Коул), 22:52 — 4:1. Рантанен — 6 (Жирар, Донской), 25:50 — 5:1. Донской — 11 (Маккиннон, Рантанен), 28:28 — 6:1. Жост — 5 (Тайнан), 30:38 — 7:1. Кубалик — 6 (Кемпф, Мяяття), 31:14 — 7:2. Кейн — 14 (бол., Густафссон, Тэйвз), 54:38 — 7:3.

Вратари: Грубауэр — Ленер (Кроуфорд, 25:50).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 29 (11+13+5) — 29 (12+6+11).

Наши: Задоров (21.06/2/+2), Каменев (13.25/0/0), Ничушкин (17.48/2/0) — -.

1 декабря. Денвер. Pepsi Center.

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