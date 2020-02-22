«Колорадо» обыграл «Анахайм»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 1:0.

Единственная шайба на счету Джети Комфера.

«Эвеланш» одержал вторую победу подряд, «Дакс» продлил серию поражений до трех матчей.

После этого матча «Колорадо» с 77 очками поднялся на второе место в Западной конференции, «Анахайм» с 55 очками — на предпоследней строчке на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Колорадо» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Комфер — 9 (Каут), 36:38 — 0:1.

Вратари: Гибсон (58:45) — Францоуз.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (10+5+11) — 29 (10+14+5).

Наши: — - Задоров (16.13/0/+1), Каменев (7.55/1/0), Ничушкин (14.52/1/0).

22 февраля. Анахайм. Honda Center.