«Колорадо» объявил о трехстороннем обмене с участием Рантанена

«Колорадо», «Каролина» и «Чикаго» совершили трехсторонний обмен.

«Харрикейнз» получили нападающих Микко Рантанена из «Эвеланш» и Тэйлора Холла из «Блэкхокс», а «Колорадо» — форвардов «Каролины» Мартина Нечаса и Джека Друри.

У «Чикаго» в результате этого обмена теперь пик в 3-м раунде драфта в 2025 году, а также 50 процентов от кэпхита Рантанена.

В этом сезоне 28-летний Рантанен набрал 64 (25+38) очка в 49 матчах.