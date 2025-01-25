«Колорадо» объявил о трехстороннем обмене с участием Рантанена
«Колорадо», «Каролина» и «Чикаго» совершили трехсторонний обмен.
«Харрикейнз» получили нападающих Микко Рантанена из «Эвеланш» и Тэйлора Холла из «Блэкхокс», а «Колорадо» — форвардов «Каролины» Мартина Нечаса и Джека Друри.
У «Чикаго» в результате этого обмена теперь пик в 3-м раунде драфта в 2025 году, а также 50 процентов от кэпхита Рантанена.
В этом сезоне 28-летний Рантанен набрал 64 (25+38) очка в 49 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|48
|33
|15
|71
|2
|Каролина
|49
|30
|19
|63
|3
|Нью-Джерси
|50
|27
|23
|60
|4
|Коламбус
|49
|23
|26
|53
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Питтсбург
|50
|20
|30
|48
|8
|Айлендерс
|47
|20
|27
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|49
|30
|19
|62
|2
|Флорида
|49
|28
|21
|59
|3
|Тампа-Бэй
|47
|26
|21
|55
|4
|Бостон
|50
|24
|26
|54
|5
|Оттава
|48
|24
|24
|52
|6
|Монреаль
|48
|24
|24
|52
|7
|Детройт
|48
|22
|26
|49
|8
|Баффало
|48
|18
|30
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|50
|33
|17
|69
|2
|Даллас
|48
|30
|18
|61
|3
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
|Нэшвилл
|47
|18
|29
|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|30
|19
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|46
|23
|23
|53
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|49
|21
|28
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|34
Результаты / календарь
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29.01
30.01
|25.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 1
|25.01
|03:30
|
Даллас – Вегас
|4 : 3
|25.01
|04:00
|
Виннипег – Юта
|5 : 2
|25.01
|04:00
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|3 : 4 ОТ
|25.01
|21:00
|
Бостон – Колорадо
|- : -
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