"Колорадо" обменял Седерберга в "Аризону" и получил выбор в третьем раунде драфта

"Колорадо" обменял шведского нападающего Карла Седерберга в "Аризону", информирует пресс-служба клуба. Взамен "Эвеланш" получили защитника Кевина Коннатона и выбор в третьем раунде драфта 2020 года.

Седерберг в прошедшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 49 (23+26) очков при показателе полезности "-5". В плей-офф на его счету 12 матчей и 2 (0+2) очка при показателе полезности "4".