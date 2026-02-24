«Колорадо» обменял обладателя Кубка Стэнли Жирара в «Питтсбург»

Защитник «Колорадо» Самуэль Жирар продолжит карьеру в «Питтсбурге», сообщает пресс-служба НХЛ.

Стороны совершили обмен, в рамках которого в обратном направлении последовал Бретт Кулак. «Питтсбург» также получил право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2028 года.

Отмечается, что у 27-летнего Жирара остался один сезон по семилетнему контракту с «Эвеланш» на сумму 35 миллионов долларов (среднегодовая зарплата — 5 миллионов долларов).

«Прежде всего мы хотим поблагодарить Самуэля за все, что он сделал для «Эвеланш» за последние девять сезонов — как на льду, так и за его пределами. Жи — замечательный человек и отличный партнер по команде. Мы желаем ему и его семье удачи в Питтсбурге», — заявил генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарланд.

Жирар выступал за «Колорадо» с 2017 года и вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли-2022. В сезоне-2025/26 защитник набрал 12 (3+9) очков в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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