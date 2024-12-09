«Колорадо» обменял Георгиева и Коваленко в «Сан-Хосе»

«Колорадо» произвел обмен с «Сан-Хосе», в результате которого получил вратаря Маккензи Блэквуда, нападающего Дживани Смита и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ 2027 года.

В обратном направлении последовали голкипер Александр Георгиев и форвард Николай Коваленко. Также «Шаркс» получили выбор в 5-м раунде драфта 2025 года и во 2-м раунде драфта-2026.

В нынешнем сезоне 28-летний Георгиев провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем за игру 87,4% бросков при коэффициенте надежности 3.38. Голкипер выступал за «Эвеланш» с 2022 года.

25-летний Коваленко сыграл за «Колорадо» 28 матчей, отметившись 4 заброшенными шайбами и 4 результативными передачами. Этот сезон дебютный для российского форварда в НХЛ. Ранее он играл за нижегородское «Торпедо».