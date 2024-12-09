«Колорадо» обменял Георгиева и Коваленко в «Сан-Хосе»
«Колорадо» произвел обмен с «Сан-Хосе», в результате которого получил вратаря Маккензи Блэквуда, нападающего Дживани Смита и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ 2027 года.
В обратном направлении последовали голкипер Александр Георгиев и форвард Николай Коваленко. Также «Шаркс» получили выбор в 5-м раунде драфта 2025 года и во 2-м раунде драфта-2026.
В нынешнем сезоне 28-летний Георгиев провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем за игру 87,4% бросков при коэффициенте надежности 3.38. Голкипер выступал за «Эвеланш» с 2022 года.
25-летний Коваленко сыграл за «Колорадо» 28 матчей, отметившись 4 заброшенными шайбами и 4 результативными передачами. Этот сезон дебютный для российского форварда в НХЛ. Ранее он играл за нижегородское «Торпедо».
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|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
|Виннипег
|29
|20
|9
|40
|3
|Даллас
|27
|17
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|34
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|Колорадо
|29
|16
|13
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|15
|28
|6
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|28
|13
|15
|28
|7
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|8
|Чикаго
|27
|8
|19
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|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|27
|16
|11
|35
|3
|Ванкувер
|26
|14
|12
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|32
|5
|Калгари
|28
|13
|15
|31
|6
|Сиэтл
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|14
|15
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|7
|Сан-Хосе
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|10
|20
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|15
|23
|9.12
|00:05
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Ванкувер – Тампа-Бэй
|2 : 4
|9.12
|01:30
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Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|9.12
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Виннипег – Коламбус
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|03:00
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Филадельфия – Юта
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|
Нью-Джерси – Колорадо
|0 : 4
|9.12
|04:00
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Даллас – Калгари
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