«Колорадо» обеспечил себе первое место в Западной конференции по итогам сезона

«Колорадо» досрочно обеспечил себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Эвеланш» гарантировали себе выход в плей-офф с первой строчки благодаря сегодняшней победе над «Каролиной» (7:4).

«Колорадо» набрал 116 очков в 75 матчах. На втором месте в Западной конференции идет «Калгари», у которого 101 очко в 75 играх. «Флэймз» лишились математических шансов на то, чтобы догнать «Эвеланш».