«Колорадо» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома нанес поражение «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

За «Эвеланш» дублями отметились Нэйтан Маккиннон и Арттури Лехконен, еще одну шайбу забросил Росс Колтон.

Авторами голов «Предаторз» стали Стивен Стэмкос и Люк Евангелиста.

«Колорадо» набрал 36 очков и идет 7-м в Западной конференции, «Нэшвилл» расположился на 15-й строчке с 22 очками.