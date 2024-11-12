«Колорадо» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» в овертайме со счетом 3:2.

После этого матча «Колорадо» с 16 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 12 очками — на последней строчке.