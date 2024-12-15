«Колорадо» победил «Нэшвилл», у Ничушкина «-1»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2.

В составе «Эвеланш» 3 (2+1) очка набрал Нэйтан Маккиннон, дубль у Арттури Лехконена, еще один гол забил Росс Колтон, Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности «+1». У «Предаторз» шайбы забросили Стивен Стэмкос и Люк Евангелиста.

После этого матча «Колорадо» с 36 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 22 очками — на 15-й строчке.