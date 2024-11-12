«Колорадо» в овертайме победил «Нэшвилл», Георгиев отразил 29 бросков из 31
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» в овертайме со счетом 3:2.
В составе «Эвеланш» отличились Девон Тэйвз, Микко Рантанен и Самюэль Жирар, вратарь Александр Георгиев отразил 29 бросков из 31. У «Предаторз» шайбы забросили Люк Евангелиста и Колтон.
После этого матча «Колорадо» с 16 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 12 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Евангелиста — 2 (Пярссинен, Дель Гайзо), 1:45 — 0:1. Тэйвз — 1 (Жирар, Тайнан), 24:32 — 1:1. Рантанен — 9 (Кивиранта, Маккиннон), 31:37 — 2:1. Сиссонс — 2 (Йоси), 40:59 — 2:2. Жирар — 1, 62:46 — 3:2.
Вратари: Георгиев — Сарос (1:42 — 1:45).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (6+9+15+2) — 31 (12+13+5+1).
Наши: Коваленко (11.12/2/0), Прищепов (6.02/0/0) — -.
12 ноября. Денвер. Ball Arena.
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|
Филадельфия – Сан-Хосе
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|
Питтсбург – Даллас
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Калгари – Лос-Анджелес
|3 : 1
|12.11
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|
Колорадо – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|12.11
|06:00
|
Вегас – Каролина
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