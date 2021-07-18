«Колорадо» не защитит капитана команды Ландескуга на драфте расширения

Руководство «Колорадо» приняло решение не защищать капитана команды Габриэля Ландескуга на предстоящем драфте расширения, сообщает Denver Post.

Ландеског может стать неограниченно свободным агентом 28 июля. «Сиэтл» может забрать 28-летнего хоккеиста на драфте расширения и заключить с ним новый контракт.

Переговоры «Эвеланш» с Ландескогом к успеху не привели, игрок требовал 47 миллионов долларов за семь лет. Клуб настаивал на соглашении в 30 млн за пять лет.

Этим летом у хоккеиста заканчивается прежнее соглашение, по которому он получал 5,571 миллиона долларов в год.

Ландескуг был выбран «Колорадо» на драфте-2011 под общим вторым номером. С тех пор он провел в лиге 687 матчей и набрал 512 (218+294) очков.