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«Колорадо» не защитит капитана команды Ландескуга на драфте расширения

15:01
Габриэль Ландескуг. Фото Getty Images
Габриэль Ландескуг. Фото Getty Images
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Руководство «Колорадо» приняло решение не защищать капитана команды Габриэля Ландескуга на предстоящем драфте расширения, сообщает Denver Post.

Ландеског может стать неограниченно свободным агентом 28 июля. «Сиэтл» может забрать 28-летнего хоккеиста на драфте расширения и заключить с ним новый контракт.

Переговоры «Эвеланш» с Ландескогом к успеху не привели, игрок требовал 47 миллионов долларов за семь лет. Клуб настаивал на соглашении в 30 млн за пять лет.

Этим летом у хоккеиста заканчивается прежнее соглашение, по которому он получал 5,571 миллиона долларов в год.

Ландескуг был выбран «Колорадо» на драфте-2011 под общим вторым номером. С тех пор он провел в лиге 687 матчей и набрал 512 (218+294) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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