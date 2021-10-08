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«Колорадо» не стал подписывать контракт с Анисимовым. Он был в клубе на просмотре

«Колорадо» не стал подписывать контракт с российским нападающим Артемом Анисимовым
21:39
Артем Анисимов. Фото ФХР.
Артем Анисимов. Фото ФХР.
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Нападающий Артем Анисимов покинул расположение «Колорадо». Россиянин находился в клубе на просмотре, но не получил полноценный контракт, сообщает журналист Майк Чамберс.

В прошлом сезоне 33-летний Анисимов играл за «Оттаву», набрав 9 (2+7) очков в 19 матчах. «Сенаторз» также не предложили ему новый контракт.

Ранее Анисимов также выступал за «Рейнджерс», «Коламбус» и «Чикаго». Всего в регулярном чемпионате НХЛ Артем провел 771 матч, где набрал 376 (180+196) очков. В Кубке Стэнли у Анисимова 17 (8+9) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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