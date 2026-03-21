«Колорадо» набрал 100 очков и первым вышел в плей-офф НХЛ-2026

«Колорадо» первым в этом сезоне гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ.

«Эвеланш» в субботу, 21 марта, обыграли «Чикаго» (4:1) и набрали 100 очков. Команда лидирует в Западной конференции.

За «Колорадо» выступают российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков.

Розыгрыш Кубка Стэнли стартует в апреле, а финал запланирован на июнь.