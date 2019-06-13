"Колорадо" может подписать Панарина

"Колорадо" заинтересован в российском нападающем "Коламбуса" Артемии Панарине. Об этом сообщил в своем Твиттере североамериканский журналист Эдриан Дейтер.

Контракт 27-летнего форвард с "Блю Джекетс" истекает 1 июля и он может стать неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что Панарин может получать по новому контракту оклад в 10,5-11 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне Панарин провел 79 матчей в регулярном чемпионате, в которыз забросил 28 шайб и сделал 59 результативных передач при показателе полезности "+14".

В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков.