Источник: «Колорадо» может обменять Ничушкина, в клубе недовольны его игрой

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин может быть обменян в другую команду, сообщает журналист Эдриан Дейтер.

«Я слышал, что Вэл Ничушкин внезапно может стать объектом обмена. Хотя это и возможно, я не вижу причин, по которым «Колорадо» стали бы обменивать Вэла на данном этапе. Но «Колорадо» не в восторге от его игры в последнее время», — написал Дейтер на своей странице в соцсети X.

В этом сезоне 31-летний россиянин набрал 36 (12+24) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года. Ранее он играл в «Далласе». В общей сложности в активе форварда 344 (149+195) очка в 606 матчах в НХЛ.

«Колорадо» (91 очко) лидирует в Западной конференции НХЛ после 60 матчей. Команда одержала победу в 3 последних матчах.

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