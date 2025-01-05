«Колорадо» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» на выезде обыграл «Колорадо» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

За «Канадиенс» шайбу и победный буллит забросил Коул Кофилд. У «Эвеланш» отличился Микко Рантанен.

«Монреаль» набрал 39 очков и располагается на 11-й строчке Восточной конференции, «Колорадо» с 49 баллами идет 6-м на «Западе».