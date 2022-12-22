«Колорадо» в овертайме обыграл «Монреаль», у Георгиева 19 сейвов
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Монреаль» со счетом 2:1.
В составе «Эвеланш» отличились Арттури Лехконен и Микко Рантанен, вратарь Александр Георгиев отразил 19 бросков. У «Канадиенс» единственную шайбу забросил Энтони Ричард.
После этого матча «Колорадо» с 38 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Монреаль» с 33 очками — на 13-й строчке Востока.
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«Колорадо» — «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ричард — 1 (Эванс, Армиа), 1:48 — 0:1. Лехконен — 9 (бол., Рантанен, Макар), 42:16 — 1:1. Рантанен — 22 (Тэйвз), 61:51 — 2:1.
Вратари: Георгиев — Аллен.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (12+14+9+1) — 20 (12+4+3+1).
Наши: Ничушкин (19.50/1/+1) — Дадонов (14.05/1/0).
22 декабря. Денвер. Ball Arena.
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|
Флорида – Нью-Джерси
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|
Колорадо – Монреаль
|2 : 1 ОТ
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|
Чикаго – Нэшвилл
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Даллас – Эдмонтон
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|06:00
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Вегас – Аризона
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|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
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Эдмонтон
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|54
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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|28
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
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|26
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