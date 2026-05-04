«Колорадо» — «Миннесота»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
«Миннесота» проиграла «Колорадо» в гостевом матче второго раунда Кубка Стэнли. Первая игра серии проходила в Денвере и завершилась со счетом 9:6 в пользу хозяев льда.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Кэйл Макар (дубль), Сэм Малински, Джек Друри, Арттури Лехконен, Ник Бланкенбург, Девон Тэйвз, Назем Кадри и Нэйтан Маккиннон.
У гостей забили Маркус Юханссон, Райан Хартман, Куинн Хьюз, Маркус Фолиньо, Матс Зуккарелло и Владимир Тарасенко.
В серии до четырех побед «Колорадо» ведет со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 6 мая в Денвере. Начало в 03.00 по московскому времени.
«Колорадо» вышел в плей-офф после того, как выиграл Центральный дивизион, Западную конференцию и регулярный чемпионат в сезоне-2025/26, «Миннесота» стала третьей в Центральном дивизионе.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Вегас - Анахайм
Вегас - Анахайм
1 - 1
|1 - 1
|
Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
2 - 0
|2 - 0
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
3 - 0
|3 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|8.05
|03:00
|Филадельфия – Каролина
|1 : 4