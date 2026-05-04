«Колорадо» — «Миннесота»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Миннесота» проиграла «Колорадо» в гостевом матче второго раунда Кубка Стэнли. Первая игра серии проходила в Денвере и завершилась со счетом 9:6 в пользу хозяев льда.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кэйл Макар (дубль), Сэм Малински, Джек Друри, Арттури Лехконен, Ник Бланкенбург, Девон Тэйвз, Назем Кадри и Нэйтан Маккиннон.

У гостей забили Маркус Юханссон, Райан Хартман, Куинн Хьюз, Маркус Фолиньо, Матс Зуккарелло и Владимир Тарасенко.

В серии до четырех побед «Колорадо» ведет со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 6 мая в Денвере. Начало в 03.00 по московскому времени.

«Колорадо» вышел в плей-офф после того, как выиграл Центральный дивизион, Западную конференцию и регулярный чемпионат в сезоне-2025/26, «Миннесота» стала третьей в Центральном дивизионе.

