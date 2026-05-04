4 мая, 07:51

«Колорадо» — «Миннесота»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

Павел Лопатко

«Миннесота» проиграла «Колорадо» в гостевом матче второго раунда Кубка Стэнли. Первая игра серии проходила в Денвере и завершилась со счетом 9:6 в пользу хозяев льда.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кэйл Макар (дубль), Сэм Малински, Джек Друри, Арттури Лехконен, Ник Бланкенбург, Девон Тэйвз, Назем Кадри и Нэйтан Маккиннон.

У гостей забили Маркус Юханссон, Райан Хартман, Куинн Хьюз, Маркус Фолиньо, Матс Зуккарелло и Владимир Тарасенко.

В серии до четырех побед «Колорадо» ведет со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 6 мая в Денвере. Начало в 03.00 по московскому времени.

«Колорадо» вышел в плей-офф после того, как выиграл Центральный дивизион, Западную конференцию и регулярный чемпионат в сезоне-2025/26, «Миннесота» стала третьей в Центральном дивизионе.

Маккиннон стал третьим в истории Кубка Стэнли действующим игроком по очкам за 100 матчей плей-офф

Игра «Колорадо» — «Миннесота» стала 10-й в истории Кубка Стэнли с 15+ заброшенными шайбами
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
1/4 финала Счет в серии
Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
1 - 0
1. Баффало - Монреаль
4 - 2
2. Баффало - Монреаль
_ - _
3. Монреаль - Баффало
_ - _
4. Монреаль - Баффало
_ - _
1 - 0
Вегас - Анахайм
Вегас - Анахайм
1 - 1
1. Вегас - Анахайм
3 - 1
2. Вегас - Анахайм
1 - 3
3. Анахайм - Вегас
_ - _
4. Анахайм - Вегас
_ - _
1 - 1
Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
2 - 0
1. Колорадо - Миннесота
9 - 6
2. Колорадо - Миннесота
5 - 2
3. Миннесота - Колорадо
_ - _
4. Миннесота - Колорадо
_ - _
2 - 0
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
3 - 0
1. Каролина - Филадельфия
3 - 0
2. Каролина - Филадельфия
3 - 2
3. Филадельфия - Каролина
1 - 4
4. Филадельфия - Каролина
_ - _
3 - 0
1/8 финала
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
4 - 2
1. Баффало - Бостон
4 - 3
2. Баффало - Бостон
2 - 4
3. Бостон - Баффало
1 - 3
4. Бостон - Баффало
1 - 6
5. Баффало - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Баффало
1 - 4
4 - 2
Вегас - Юта
Вегас - Юта
4 - 2
1. Вегас - Юта
4 - 2
2. Вегас - Юта
2 - 3
3. Юта - Вегас
4 - 2
4. Юта - Вегас
4 - 5
5. Вегас - Юта
5 - 4
6. Юта - Вегас
1 - 5
4 - 2
Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
2 - 4
1. Эдмонтон - Анахайм
4 - 3
2. Эдмонтон - Анахайм
4 - 6
3. Анахайм - Эдмонтон
7 - 4
4. Анахайм - Эдмонтон
4 - 3
5. Эдмонтон - Анахайм
4 - 1
6. Анахайм - Эдмонтон
5 - 2
2 - 4
Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
1. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
2. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Тампа-Бэй
3 - 2
4. Монреаль - Тампа-Бэй
2 - 3
5. Тампа-Бэй - Монреаль
2 - 3
6. Монреаль - Тампа-Бэй
0 - 1
7. Тампа-Бэй - Монреаль
1 - 2
3 - 4
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
2 - 4
4. Лос-Анджелес - Колорадо
1 - 5
4 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 4
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
3. Миннесота - Даллас
3 - 4
4. Миннесота - Даллас
3 - 2
5. Даллас - Миннесота
2 - 4
6. Миннесота - Даллас
5 - 2
2 - 4
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
2 - 4
1. Питтсбург - Филадельфия
2 - 3
2. Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
3. Филадельфия - Питтсбург
5 - 2
4. Филадельфия - Питтсбург
2 - 4
5. Питтсбург - Филадельфия
3 - 2
6. Филадельфия - Питтсбург
1 - 0
2 - 4
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
2. Каролина - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Каролина
1 - 2
4. Оттава - Каролина
2 - 4
4 - 0
Результаты / календарь
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
8.05
9.05
10.05
11.05
12.05
13.05
8.05 03:00 Филадельфия – Каролина 1 : 4
Все результаты / календарь

