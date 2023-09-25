«Миннесота» обыграла «Колорадо» в предсезонном матче

«Миннесота» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Колорадо» со счетом 4:3.

В составе «Уайлд» дубль оформил Самюэль Уокер, еще по шайбе забросили Джуджхар Хайра и Винни Леттьери. У «Эвеланш» отличились Джоэл Кивиранта, Генри Боулби и Райли Туфте.

В следующем матче «Миннесота» 27 сентября встретится с «Далласом», «Колорадо» 26 сентября сыграет с «Вегасом».