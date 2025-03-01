Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Миннесоту»

«Колорадо» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий Валерий Ничушкин забил один гол. Теперь у него 18 (12+6) очков в этом сезоне.

«Колорадо» набрал 72 очка в 61 матче и поднялся на 6-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 5-й строчке — 72 очка в 60 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Голы: Зуккарелло — 13 (Юханссон), 4:14 — 0:1. Ничушкин — 12 (бол., Маккиннон, Нечас), 13:58 — 1:1. Хиностроза — 3 (бол., Фэйбер, Росси), 17:42 — 1:2. Друэн — 7 (Шилингтон), 28:57 — 2:2. Друри — 6 (Макар, Колтон), 29:49 — 3:2. Колтон — 14 (Шилингтон, Кивиранта), 34:39 — 4:2. Колтон — 15 (бол., п.в., Тэйвз, Блэквуд), 59:52 — 5:2.

Вратари: Блэквуд — Густавссон (59:43 — 59:52).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (15+12+3) — 20 (10+4+6).

Наши: Ничушкин (18.50/5/0) — Тренин (11.12/2/-2), Хуснутдинов (9.56/1/-2).

1 марта. Денвер. Ball Arena. 18091 зритель.