«Колорадо» по буллитам победил «Миннесоту», Капризов забил гол

«Колорадо» дома победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Игра прошла на стадионе «Болл-Арена».

В основное время за «Эвеланш» забили Нэйтан Маккиннон и Николя Руа. За «Уайлд» шайбы забросили Кирилл Капризов и Нико Штурм.

Победный буллит на счету Маккиннона.

«Колорадо» (95 очков) выиграл пятый матч подряд и лидирует в таблице Западной конференции. «Миннесота» (85 очков) занимает третье место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

8 марта, 21:00. Ball Arena (Денвер) Колорадо Миннесота

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