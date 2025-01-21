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Сегодня, 01:42

«Миннесота» обыграла «Колорадо», Тренин забил победный гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Колорадо» со счетом 3:1.

В составе «Уайлд» отличились Джейкоб Мидлтон, Яков Тренин и Брок Фабер. У «Эвеланш» единственный гол забил Натан Маккиннон.

После этого матча «Миннесота» прервала серию из трех поражений и с 60 очками занимает четвертое место в Западной конференции. «Колорадо» с 57 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Миддлтон — 7 (Эгрен, Годро), 12:18 — 0:1. Маккиннон — 18 (Жирар), 38:52 — 1:1. Тренин — 4 (Иржичек, Эгрен), 42:08 — 1:2. Фэйбер — 6 (Хартман, Миддлтон), 43:43 — 1:3.

Вратари: Блэквуд — Флери.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (4+7+16) — 26 (9+13+4).

Наши: — - Тренин (10.37/2/+1), Хуснутдинов (9.55/0/-1).

20 января. Денвер. Ball Arena. 18072 зрителя.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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Тренин в матче с «Колорадо» забросил четвертую шайбу в сезоне

Тренин признан первой звездой матча с «Колорадо»
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 49 26 23 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Бостон 48 23 25 52
6 Монреаль 46 23 23 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
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