«Миннесота» обыграла «Колорадо», Тренин забил победный гол
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Колорадо» со счетом 3:1.
В составе «Уайлд» отличились Джейкоб Мидлтон, Яков Тренин и Брок Фабер. У «Эвеланш» единственный гол забил Натан Маккиннон.
После этого матча «Миннесота» прервала серию из трех поражений и с 60 очками занимает четвертое место в Западной конференции. «Колорадо» с 57 очками — на шестой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Миддлтон — 7 (Эгрен, Годро), 12:18 — 0:1. Маккиннон — 18 (Жирар), 38:52 — 1:1. Тренин — 4 (Иржичек, Эгрен), 42:08 — 1:2. Фэйбер — 6 (Хартман, Миддлтон), 43:43 — 1:3.
Вратари: Блэквуд — Флери.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (4+7+16) — 26 (9+13+4).
Наши: — - Тренин (10.37/2/+1), Хуснутдинов (9.55/0/-1).
20 января. Денвер. Ball Arena. 18072 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|3
|Каролина
|46
|27
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|57
|4
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|46
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|24
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|5
|Рейнджерс
|46
|22
|24
|48
|6
|Филадельфия
|47
|21
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|48
|7
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|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
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|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
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|24
|22
|52
|5
|Бостон
|48
|23
|25
|52
|6
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|46
|23
|23
|50
|7
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|46
|21
|25
|46
|8
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|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|46
|29
|17
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|47
|20
|27
|43
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|34
|21.01
|00:00
|
Сиэтл – Баффало
|- : -
|21.01
|02:00
|
Вегас – Сент-Луис
|- : -
|21.01
|03:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|21.01
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|- : -
|21.01
|04:30
|
Чикаго – Каролина
|- : -
|21.01
|05:30
|
Юта – Виннипег
|- : -
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -