«Колорадо» сыграет с «Миннесотой» в рамках предсезонного турнира НХЛ в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдет в Денвере на стадионе «Болл Арена». Начало — 22:00 по московскому времени.

На российских телеканалов легальных трансляций противостояния «Колорадо» — «Миннесота» не запланировано. Следить за матчем в прямом эфире можно в соцсети «ВКонтакте».

В сезоне НХЛ 2022/2023 «Миннесота» выбыла в первом раунде плей-офф, проиграв «Даллас Старз» по сумме шести матчей. «Колорадо» занял первое место в своей конференции, но не смог преодолеть барьер первого раунда Кубка Стэнли, со счетом 3-4 проиграв «Сиэтлу».

Регулярный чемпионат НХЛ — 2023/2024 начнется 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф Кубка Стэнли пройдет в апреле-июне 2024 года. Действующим обладателем титула является клуб «Вегас Голден Найтс». Этот сезон станет 107-м (106-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги.