«Колорадо» — «Миннесота»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Колорадо» и «Миннесота» сыграют в чемпионате НХЛ 8 марта

«Колорадо» и «Миннесота» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 8 марта. Игра пройдет на льду «Болл-арены» в Денвере (США), стартовое вбрасывание — в 21.00 по московскому времени.

«Колорадо» — «Миннесота»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Колорадо» — «Миннесота» отслеживайте в нашем матч-центре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

8 марта, 21:00. Ball Arena (Денвер) Колорадо Миннесота

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Колорадо» провело 61 матч и набрало 93 очка, предыдущим соперником «Эвеланш» был «Даллас» (5:4 Б). У «Миннесоты» 63 матча и 84 очка, в субботу «Уайлд» выиграли у «Вегаса» (4:2).