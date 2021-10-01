Куликов сделал голевую передачу в проигранном матче «Миннесоты» против «Колорадо»
06:52
«Колорадо» обыграл «Миннесоту» в матче контрольного матча НХЛ — 6:4.
В составе «Уайлд» голевой передачей отметился российский защитник Дмитрий Куликов. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Эдмонтон».
Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
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