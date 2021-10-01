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Куликов сделал голевую передачу в проигранном матче «Миннесоты» против «Колорадо»

06:52
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«Колорадо» обыграл «Миннесоту» в матче контрольного матча НХЛ — 6:4.

В составе «Уайлд» голевой передачей отметился российский защитник Дмитрий Куликов. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Эдмонтон».

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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