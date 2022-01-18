«Миннесота» по буллитам уступила «Колорадо», у Капризова дубль

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Колорадо» со счетом 3:4.

В составе «Уайлд» отличились Кевин Фиала и Кирилл Капризов, который оформил дубль, у «Эвеланш» шайбы забросили Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Натан Маккинон. Победный буллит реализовал Рантанен.

После этого матча «Миннесота» с 47 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Колорадо» с 53 очками лидирует на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 4:3 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Рантанен — 19 (бол., Маккиннон, Макар), 15:57 — 1:0. Ньюхук — 8 (Жирар, Бураковски), 17:39 — 2:0. Фиала — 9 (Болди), 20:33 — 2:1. Капризов — 15 (Зуккарелло, Дамба), 46:46 — 2:2. Маккиннон — 9 (Ландескуг, Рантанен), 56:28 — 3:2. Капризов — 16 (Зуккарелло), 57:09 — 3:3.

Победный буллит: Рантанен.

Вратари: Кемпер (Францоуз, 29:26) — Кяхкенен.

Штраф: 25 — 19.

Броски: 38 (16+8+11+3) — 39 (8+12+16+3).

Наши: Мальцев (5.39/0/0) — Капризов (18.50/4/+2), Куликов (24.15/1/0).

17 января. Денвер. Ball Arena.