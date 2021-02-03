Шайба Ничушкина принесла «Колорадо» победу над «Миннесотой»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Миннесоту» (2:1).

Победную шайбу на на восьмой минуте второго периода забросил российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Единственный гол «Миннесоты» в активе Кирилла Капризова, для которого это третья шайба в НХЛ.

На данный момент «Колорадо» на втором месте в Западном дивизионе с 15 очками, соперник — третий (12 очков).

Из-за травмы верхней части тела матч пропустил лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: О`Коннор — 2 (Шервуд, Макар), 17:45 — 1:0. Ничушкин — 2 (Донской), 27:09 — 2:0. Капризов — 3 (бол., Паризе, Мэйю), 33:05 — 2:1.

Вратари: Грубауэр — Тэлбот (59:02).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 31 (12+11+8) — 28 (11+9+8).

Наши: Ничушкин (13.51/2/+1) — Капризов (19.37/2/-1).

3 февраля. Денвер. Ball Arena.