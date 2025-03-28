«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» — 4:0.

Мартин Нечас оформил дубль, а также по голу забили Джонатан Друэн и Логан О`Коннор.