«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес», Ничушкин сделал дубль

«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:3.

В составе «Эвеланш» хет-трик сделал Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин и Николас Обе-Кубель забросили по две шайбы, по одному голу — у Кейла Макара и Андре Бураковски. У «Кингз» отличились Адриан Кемпе, Алекс Иаффало и Филлип Дано.

«Колорадо» одержал седьмую победу подряд и занимает первое место в таблице Западной конференции с 112 очками в 73 матчах. «Лос-Анджелес» занимает восьмую строчку с 88 очками в 76 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 9:3 (4:0, 2:2, 3:1)

Голы: Обе-Кубель — 10 (Э. Джонсон, Байрам), 2:54 — 1:0. Ничушкин — 20 (Байрам, Лехконен), 3:33 — 2:0. Маккиннон — 27 (бол., Макар, Рантанен), 10:15 — 3:0. Обе-Кубель — 11 (Ньюхук, Тэйвз), 10:56 — 4:0. Кемпе — 33 (Калиев, Стэчер), 21:43 — 4:1. Иафалло — 16 (Спенс, Лизотт), 30:40 — 4:2. Бураковски — 21 (Маккиннон), 33:05 — 5:2. Макар — 26 (бол., Маккиннон, Лехконен), 38:22 — 6:2. Маккиннон — 28 (Макар), 41:18 — 7:2. Ничушкин — 21 (Макар), 46:11 — 8:2. Маккиннон — 29 (Бураковски), 49:52 — 9:2. Дано — 23 (Спенс, Мур), 55:09 — 9:3.

Вратари: Кемпер — Куик (Петерсен, 10:15).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (14+9+12) — 32 (8+16+8).

Наши: Ничушкин (15.40/3/+2) — -.

14 апреля. Денвер. Ball Arena.