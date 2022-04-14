«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес», Ничушкин сделал дубль
«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:3.
В составе «Эвеланш» хет-трик сделал Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин и Николас Обе-Кубель забросили по две шайбы, по одному голу — у Кейла Макара и Андре Бураковски. У «Кингз» отличились Адриан Кемпе, Алекс Иаффало и Филлип Дано.
«Колорадо» одержал седьмую победу подряд и занимает первое место в таблице Западной конференции с 112 очками в 73 матчах. «Лос-Анджелес» занимает восьмую строчку с 88 очками в 76 играх.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 9:3 (4:0, 2:2, 3:1)
Голы: Обе-Кубель — 10 (Э. Джонсон, Байрам), 2:54 — 1:0. Ничушкин — 20 (Байрам, Лехконен), 3:33 — 2:0. Маккиннон — 27 (бол., Макар, Рантанен), 10:15 — 3:0. Обе-Кубель — 11 (Ньюхук, Тэйвз), 10:56 — 4:0. Кемпе — 33 (Калиев, Стэчер), 21:43 — 4:1. Иафалло — 16 (Спенс, Лизотт), 30:40 — 4:2. Бураковски — 21 (Маккиннон), 33:05 — 5:2. Макар — 26 (бол., Маккиннон, Лехконен), 38:22 — 6:2. Маккиннон — 28 (Макар), 41:18 — 7:2. Ничушкин — 21 (Макар), 46:11 — 8:2. Маккиннон — 29 (Бураковски), 49:52 — 9:2. Дано — 23 (Спенс, Мур), 55:09 — 9:3.
Вратари: Кемпер — Куик (Петерсен, 10:15).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 35 (14+9+12) — 32 (8+16+8).
Наши: Ничушкин (15.40/3/+2) — -.
14 апреля. Денвер. Ball Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|48
|26
|104
|2
|Рейнджерс
|75
|48
|27
|102
|3
|Питтсбург
|75
|42
|33
|95
|4
|Вашингтон
|73
|41
|32
|92
|5
|Айлендерс
|72
|34
|38
|77
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|73
|26
|47
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|73
|47
|26
|100
|3
|Тампа-Бэй
|73
|44
|29
|96
|4
|Бостон
|73
|45
|28
|95
|5
|Детройт
|73
|28
|45
|66
|6
|Баффало
|75
|27
|48
|65
|7
|Оттава
|73
|27
|46
|60
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|73
|53
|20
|112
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|73
|42
|31
|88
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|73
|22
|51
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|74
|40
|34
|85
|5
|Ванкувер
|74
|36
|38
|82
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|14.04
|02:00
|
Коламбус – Монреаль
|5 : 1
|14.04
|02:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|0 : 4
|14.04
|04:30
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|9 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.15