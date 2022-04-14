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Сегодня, 07:23

«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес», Ничушкин сделал дубль

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Лос-Анджелес»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:3.

В составе «Эвеланш» хет-трик сделал Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин и Николас Обе-Кубель забросили по две шайбы, по одному голу — у Кейла Макара и Андре Бураковски. У «Кингз» отличились Адриан Кемпе, Алекс Иаффало и Филлип Дано.

«Колорадо» одержал седьмую победу подряд и занимает первое место в таблице Западной конференции с 112 очками в 73 матчах. «Лос-Анджелес» занимает восьмую строчку с 88 очками в 76 играх.

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«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 9:3 (4:0, 2:2, 3:1)

Голы: Обе-Кубель — 10 (Э. Джонсон, Байрам), 2:54 — 1:0. Ничушкин — 20 (Байрам, Лехконен), 3:33 — 2:0. Маккиннон — 27 (бол., Макар, Рантанен), 10:15 — 3:0. Обе-Кубель — 11 (Ньюхук, Тэйвз), 10:56 — 4:0. Кемпе — 33 (Калиев, Стэчер), 21:43 — 4:1. Иафалло — 16 (Спенс, Лизотт), 30:40 — 4:2. Бураковски — 21 (Маккиннон), 33:05 — 5:2. Макар — 26 (бол., Маккиннон, Лехконен), 38:22 — 6:2. Маккиннон — 28 (Макар), 41:18 — 7:2. Ничушкин — 21 (Макар), 46:11 — 8:2. Маккиннон — 29 (Бураковски), 49:52 — 9:2. Дано — 23 (Спенс, Мур), 55:09 — 9:3.

Вратари: Кемпер — Куик (Петерсен, 10:15).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (14+9+12) — 32 (8+16+8).

Наши: Ничушкин (15.40/3/+2) — -.

14 апреля. Денвер. Ball Arena.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 73 53 20 112
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
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19.04
14.04 02:00
Коламбус – Монреаль
 5 : 1
14.04 02:00
Филадельфия – Рейнджерс
0 : 4
14.04 04:30
Колорадо – Лос-Анджелес
 9 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.15
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