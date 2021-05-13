Хет-трик Компера помог «Колорадо» разгромить «Лос-Анджелес»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 6:0.

Хет-трик на счету Джейти Компера, еще по шайбе забросили Йонас Донской, Пьер Белльмар и Габриэль Ландескуг. Форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

После этого матча «Колорадо» с 80 очками занимают второе место в Западном дивизионе. Если «Эвеланш» выиграет последний матч в основное время, то поднимется на первую строчку и станет обладателем Президентского кубка. «Лос-Анджелес» с 49 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Донской — 16 (бол., Бураковски, Рантанен), 14:43 — 1:0. Белльмар — 8 (Менья, Шервуд), 16:02 — 2:0. Комфер — 8 (Рантанен, Ландескуг), 19:15 — 3:0. Комфер — 9 (Тэйвз, Жирар), 24:16 — 4:0. Ландескуг — 20 (Тэйвз, Рантанен), 30:03 — 5:0. Комфер — 10 (Ничушкин), 31:47 — 6:0.

Вратари: Грубауэр — Петерсен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (14+13+10) — 18 (3+8+7).

Наши: Ничушкин (15.05/0/+2) — -.

13 мая. Денвер. Ball Arena.