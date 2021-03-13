«Колорадо» переиграл «Лос-Анджелес»
07:42
«Колорадо» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). «Эвеланш» одержали вторую победу кряду.
Российский нападающий Валерий Ничушкин сыграл 13 минут и сделал 2 броска по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Рантанен — 13 (Грэйвс, Тэйвз), 29:18 — 1:0. Маккиннон — 6 (п.в., Рантанен), 58:37 — 2:0.
Вратари: Грубауэр — Петерсен (58:25 — 58:37).
Штраф: 11 — 9.
Броски: 46 (17+16+13) — 18 (7+6+5).
Наши: Ничушкин (13.01/2/0) — -.
13 марта. Денвер. Ball Arena.
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