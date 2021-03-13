Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Колорадо» переиграл «Лос-Анджелес»

07:42
Теги:

«Колорадо» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). «Эвеланш» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий Валерий Ничушкин сыграл 13 минут и сделал 2 броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Рантанен — 13 (Грэйвс, Тэйвз), 29:18 — 1:0. Маккиннон — 6 (п.в., Рантанен), 58:37 — 2:0.

Вратари: Грубауэр — Петерсен (58:25 — 58:37).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 46 (17+16+13) — 18 (7+6+5).

Наши: Ничушкин (13.01/2/0) — -.

13 марта. Денвер. Ball Arena.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир