«Колорадо» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» на выезде выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

Российские нападающие «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко и Егор Чинахов набрали по 3 (1+2) очка. Они были признаны первой и второй звездой матча соответственно.

«Эвеланш» начали сезон с двух поражений подряд. «Коламбус» Одержал первую победу в двух играх.