«Коламбус» переиграл «Колорадо», Чинахов и Марченко набрали по 3 очка
«Коламбус» на выезде выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
Российские нападающие «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко и Егор Чинахов набрали по 3 (1+2) очка. Они были признаны первой и второй звездой матча соответственно.
Голкипер Даниил Тарасов отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.
«Эвеланш» начали сезон с двух поражений подряд. «Коламбус» Одержал первую победу в двух играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Коламбус» — 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)
Голы: Веренски — 2 (Чинахов, Монахэн), 6:38 — 0:1. К. Джонсон — 2 (Кристиансен), 7:45 — 0:2. Маккиннон — 1 (бол., Иван, Рантанен), 19:52 — 1:2. Фантилли — 1 (Лабанк, Тарасов), 21:56 — 1:3. Вуд — 1 (Келли, де Хаан), 22:11 — 2:3. Миттельштадт — 2 (бол., Колтон, Макар), 23:42 — 3:3. Марченко — 1 (Северсон), 24:33 — 3:4. Чинахов — 1 (Монахэн, Марченко), 29:49 — 3:5. Колтон — 1 (Маккиннон, Макар), 58:40 — 4:5. Монахэн — 1 (бол., п.в., Марченко, Чинахов), 59:48 — 4:6.
Вратари: Георгиев (Аннунен, 21:56) — Тарасов.
Штраф: 18 — 10.
Броски: 30 (10+13+7) — 23 (8+7+8).
Наши: Коваленко (13.50/1/0) — Марченко (18.11/2/+2), Проворов (25.55/1/+1), Чинахов (17.57/4/+2).
13 октября. Денвер. Ball Arena. 18080 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|4
|3
|1
|6
|2
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|3
|3
|Питтсбург
|3
|1
|2
|3
|4
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|5
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|2
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|3
|3
|0
|6
|2
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|3
|Виннипег
|2
|2
|0
|4
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|2
|1
|1
|3
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|13.10
|02:00
|
Рейнджерс – Юта
|5 : 6 ОТ
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|3 : 5
|13.10
|02:00
|
Торонто – Питтсбург
|4 : 2 ОТ
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|4 : 1
|13.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|5 : 2
|13.10
|02:00
|
Детройт – Нэшвилл
|3 : 0
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|4 : 5 Б
|13.10
|03:00
|
Даллас – Айлендерс
|3 : 0
|13.10
|04:00
|
Колорадо – Коламбус
|4 : 6
|13.10
|05:00
|
Калгари – Филадельфия
|6 : 3
|13.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|0 : 2
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|2 : 5